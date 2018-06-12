Во вторник, 12 июня, сборная Аргентины провела необычную тренировку на своей подмосковной базе в городе Бронницы. На занятия не вышли десять игроков основного состава. В их числе были и Месси и Анхель ди Мария.

Кроме этих двух звезд на поле не появились вратарь Вильфредо Кабальеро, защитники Маркос Рохо, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, полузащитники Эдуарлдо Сальвио, Хавьер Маскерано, Лукас Биглия и Максимилиано Меса. О причинах такого пока не сообщается.

Как передает ТАСС, тренировка была открытой для представителей СМИ 30 минут, это время футболисты уделили работе с мячом - короткий пас и выход из-под прессинга.

Первую игру на чемпионате мира сборная Аргентины проведет 16 июня в Москве против команды Исландии. 21 июня аргентинцы в Нижнем Новгороде сыграют против сборной Хорватии, а 26 июня в Санкт-Петербурге встретятся с командой Нигерии.

Ранее "Страна" сообщала, что за три дня до старта ЧМ-2018 тренера сборной Аргентины обвинили в секс-домогательствах.

Также мы рассказывали, что сборная Аргентины привезла на ЧМ-2018 три тонны продуктов и своих шеф - поваров.