Шестеро жителей Днепра, включая двоих детей, отравились бледной поганкой и попали в больницу. В частности, дети госпитализированы в отделение реанимации.

Как рассказала врача по гигиене питания подразделения "Днепровский городской центр лабораторных исследований" Лариса Бурякова, ЧП произошло 10 июня во время отдыха на даче в селе Песчанка под Днепром.

Дачники - мужчина и его 15-летний сын собрали грибы и приготовили отличный ужин для мамы. Также они пригласили в гости соседей - двух мужчин и семилетнего ребенка.

Все они с удовольствием отведали приготовленных на ужин грибов.

Теперь все шестеро с однинаковым диагнозом - отравление бледной поганкой - госпитализированы в больницы Днепра.

"Симптомы отравления бедной поганкой очень походят на кишечную инфекцию, только рвота и понос практически не прекращаются, происходит сильное обезвоживане организма", - объясняет заведующая подразделением Днепровского городского центра лабораторных исследований Наталья Лебединская.

По ее словам, если человек ест грибы вечером и среди них встречается ядовитый, то, как правило, плохо становится под утро.

"Смерть от яда поганки ужасна - сначала у человека отказывает печень, затем почки и сердце. Чтобы уберечь себя и близких от опасности, лучше не есть грибы, в происхождении которых вы не уверены", - подытожила Наталья Лебединская.

Ранее "Страна" писала о том, что под Николаевом дети отравились грибами, которые нашли и испекли на костре.

Также мы сообщали, что в столичной больнице от отравления жареными грибами умерла девочка.