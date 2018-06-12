С 18 июня "Укрзализныця" запустит услугу полноценного питания в некоторых ночных поездах. Пассажиров вместо борща будут кормить гаспачо, вкусными обедами, натуральным чаем и кофе.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.

Новое меню с полноценным горячим питанием вводится для пассажиров в четырех поездах: №81 Киев - Ужгород, №104 Киев - Мариуполь, №7 Киев - Ивано-Франковск, №749 Киев - Ивано-Франковск. Оплатить услугу можно будет наличкой и банковской картой.

Приобрести ланч-боксы можно будет уже при онлайн-покупке билета. Впоследствии такую ​​функцию планируют ввести и для других позиций из меню. Заказ можно оформить на пассажирское место по телефону, через официанта-стюарда или непосредственно в специально оборудованном сервисном купе.

Меню будет зависеть от сезонности.

Кстати, упаковка будет подлежать повторной переработке.

Пока меню находится в стадии доработки, пассажирам будут выдавать специальный вопросник, в котором нужно оставить отзыв о новом сервисе.

"Сегодня совместно с нашими партнерами мы запускаем пилотный проект по организации новой системы общественного питания в поездах. На отдельных маршрутах во время путешествия пассажирам будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в частности первые и вторые блюда", - сообщил и. о. главы госкомпании Евгений Кравцов в ходе презентации услуги.

Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Напомним, что ранее "Страна" писала, чем будут кормить пассажиров "Укрзализныци".

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" проводит тендер на поставку питания для пассажирских поездов, в котором появилось меню сухпайков для пассажиров.