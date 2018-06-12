Миграционная служба объявила тендер на закупку услуг туристических агентств по выдворению 116 незаконных мигрантов на 1 млн гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Согласно информации, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, тендер был объявлен 7 июня.

В настоящее время продолжается подача предложений.

Конечный срок подачи предложений - 23 июня, аукцион начнется 25 июня.

Как сообщала "Страна", в БПП заявили, что Кремль завербовал работников Миграционной службы Украины.

Также "Страна" писала, что экс-замглавы Миграционной службы Никитиной сообщили о подозрении во взятке.

Сумма взятки не оглашается. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.