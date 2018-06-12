В Херсоне автомобиль скорой медицинской помощи сбил насмерть женщину, которая на зеленый свет светофора переходила дорогу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

ДТП произошло утром во вторник, 12 июня, в Корабельном районе города.

Предварительно установлено, что на перекрестке улиц Рабочая и Ивана Богуна женщина на зеленый свет переходила дорогу. В это время с включенным проблесковым маячком и звуковой сигнализацией перекресток на красный свет проезжал автомобиль "скорой помощи", который срочно доставлял в больницу больного ребенка.

Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода, в результате чего женщина от полученных травм погибла на месте происшествия.

Как сообщают в полиции, предварительная правовая квалификация происшествия - ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

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