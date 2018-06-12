В Британии очень резко отреагировали на то, что знаменитый поп-исполнитель Робби Уильмс согласился выступить на открытии чемпионата мира по футболу - 2018.

Стивен Доути, член комитета британского парламента по вопросам внутренних дел, занимающийся расследованием подозрительных смертей россиян на территории страны, жестко раскритиковал певца.

"В то время как российские истребители бомбят мирное население Сирии, а правительство травит людей на улицах Великобритании и преследует представителей ЛГБТ - как в Чечне, так и в других регионах, не говоря уже о попытках разрушить нашу демократию, я могу лишь предположить, что Робби поднимет все эти темы во время своего выступления", - цитирует Доути Inside The Games со ссылкой на The Telegraph.

Ранее "Страна" сообщала, что пенткампеоны провели первую тренировку на ЧМ-2018 без экс-полузащитника Шахтера.