Павел Жебривский ушел с поста главы военно-гражданской администрации Донецкой области в обмен на высокую должность в Киеве. Ему пророчат кресло заместителя генпрокурора Юрия Луценко. Такое предположение высказали источники, приближенные к администрации президента, в комментарии "Громадському".

Издание сообщает, что Жебривский на правах друга президента давно просился вернуться в Киев, и наконец получил "добро".

"По слухам, но только по слухам, он будет заместителем у генпрокурора", - сообщают источники издания.

Известно, что Жебривский в 2015 году занимал должность руководителя Антикоррупционного управления Генеральной прокуратуры Украины перед тем, как возглавить Донецкую облгосадминистрацию.

Напомним, что вчера, 11 июня Жебривский сообщил, что принял решение покинуть пост главы ДонВГА. По словам самого Жебривского, это связано с тем, что он устал руководить областью.

"Страна" разбиралась, с чем связано увольнение Жебривского и почему основным претендентом на пост главы Донецкой военно-гражданской администрации называют Юрия Грымчака, который сейчас является заместителем министра по вопросам временно-оккупированных территорий и ВПЛ.