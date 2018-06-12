Появилось видео с встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына во время саммита в Сингапуре.

Видео обнародовал президент США в Twitter.

В ролик вошло знаковое рукопожатие лидеров США и КНДР, их выступление перед журналистами, подписание первых документов.

При этом журналистам Дональд Трамп заявил, что власти США будут готовы снять санкции с КНДР, когда Северная Корея перестанет обладать готовым к применению ядерным оружием. Он добавил, что с нетерпением ожидает этого момента.

"Мы приостановим военные учения, что сохранит нам огромную сумму денег, до тех пор, пока мы не увидим, что будущие переговоры идут не так, как должно ", - сказал Трамп.

Напомним, что после встречи с Ким Чен Ыном, Трамп оставил в силе санкции против КНДР.

Как сообщала "Страна", эксперт по языку тела рассказал, кто вышел победителем из дуэли при рукопожатии Трампа и Ким Чен Ына.