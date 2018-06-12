На время особого периода, который начался в Украине 18 марта 2014 года военнослужащим не будут начисляться штрафные санкции за невыполнение кредитных обязательств, а также проценты за пользование кредитом. Об этом сообщает Судебная власть.

Верховный Суд в своем постановлении от 30 мая 2018 по делу о взыскании задолженности по кредитному договору не согласился с выводом апелляционного суда.

"На основании статей 5, 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", ч. 15 ст. 14 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" Верховный Суд пришел к выводу, что военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным - с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода, не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Приват запустил услугу мгновенных кредитов через "Укрпочту".

Также мы сообщали, что Верховный суд запретил банкам завышать пеню за просроченный кредит.