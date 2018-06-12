Травма экс-полузащитника Шахтера Фреда, которую он получил на тренировке сборной Бразилии перед вылетом в Россию на чемпионат мира - 2018, оказалась серьезной.

Сегодня, утром 12 июня, пентакампеоны провели первую тренировку в Сочи, где располагается их база, и на занятии были все футболисты за исключением травмированного Фреда.

Об этом сообщает репортер ESPN Густаво Хофман в своем Twitter.

"Начинается первая тренировка бразильской команды в Сочи. Только на поле не все - нет Фреда, который все еще восстанавливается от травмы правой лодыжки", - написал Густаво Хофман.

Фото: twitter.com/gustavohofman

Сборная Бразилии прибыла в Россию рано утром 11 июня. На время проведения турнира команда расположится в Сочи.

Групповой этап турнира сборная Бразилии начнет матчем с командой Швейцарии (17 июня в Ростове-на-Дону). После этого подопечные Тите встретятся с Коста-Рикой (22 июня в Санкт-Петербурге), а завершат групповой этап матчем с командой Сербии (27 июня в Москве).

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель запретила сборной ФРГ встречаться с Путиным на ЧМ-2018.