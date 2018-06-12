Депутаты Одесского облсовета подписали решение политического и общественного деятеля Марии Гайдар о сложении депутатского мандата. Ее место займет генеральный директор ТРК "Моя Одесса" Юрий Басюк.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Решение об отставке Гайдар поддержали 54 депутата.

Согласно данным Одесской областной избирательной комиссии, Мария Гайдар была избрана по многомандатному избирательному округу по списку Одесской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Известно, что ТРК "Моя Одесса", которую возглавляет Басюк, входит в медиа-холдинг "Думская". Холдинг связывают с народным депутатом, заместителем председателя фракции БПП в Верховной Раде Алексеем Гончаренко.

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Напомним, с июля 2015 по май 2016 года Мария Гайдар работала заместителем главы Одесской облгосадминистрации в команде Михаила Саакашвили, курировала социальные вопросы, в том числе медицину, прием граждан и прочие направления.

Как сообщала "Страна", Мария Гайдар получила украинское гражданство в обмен на российское. В сентябре 2016 года прошение Гайдар о выходе из российского гражданства поступило в МВД РФ.

В апреле 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Гайдар своим внештатным советником.