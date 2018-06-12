В Швеции состоялись похороны популярного диджея Avicii, которого обнаружили мертвым 20 апреля на 28-м году жизни.

Об этом сообщает Daily Mail.

Диджея Тима Берлинга, известного как Avicii, похоронили в Стокгольме 11 июня. Похороны состоялись в Скогскиргодграде, кладбище на юге города, которое является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На церемонии присутствовали только самые близкие музыканта.

Американский бизнесмен и владелец ночного клуба Джесси Уэйтс опубликовал в своем Instargam траурное фото.

Фото: instagram.com

Напомним, автор хита Wake Me Up был найден мертвым в доме на территории отельного комплекса в Омане 20 апреля.

Официальные причины смерти Avicii не раскрываются, однако в СМИ появлялась информация о том, что музыкант совершил самоубийство и скончался от кровопотери, а родные в открытом письме признались, что он "больше не мог продолжать.

В 2013 году журнал Forbes назвал Avicii одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире.

Как сообщала "Страна", полиция не нашла следов преступления в смерти диджея Avicii.