Украинские власти ввели серьезные ограничения на использование беспилотников. Правила настолько жесткие, что теперь запускать дроны без специального разрешения можно только на отдаленных пустырях или в парках.

Но самое главное - теперь де-факто запрещено летать над домами VIP-чиновников, если к ним приставлена государственная охрана. Это значит, что нам будет сложнее узнавать правду об их поместьях.

Да и не только там - в любом месте правоохранители имеют право изъять беспилотник и проверить, что вы там наснимали. Под предлогом национальной безопасности власть таким образом надеждно прикрылась с воздуха - места, где не защищают ни заборы, ни охрана.

В социальных сетях активно обсуждают закрытие неба для дронов. Оно может ударить не только по информированности общества, но и по украинской разработке беспилотников. Ведь новые правила затрудняют их коммерческое использование и лишают производителей денег.

Как теперь будут летать беспилотники

Новые правила обнародовала на своем сайте Авиационная служба Украины.

По ним, беспилотники весом до двух килограммов могут летать без всяких разрешительных документов - но при соблюдении ряда серьезных требований.

1) полеты должны выполняться лишь днем;



2) запрещаются полеты над объектами под охраной, определенными Минобороны, МВД, пограничной службой, СБУ и другими военными и правоохранительными органами;



3) запрещено летать над дорогами государственного значения, промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, хранилищами топлива, а также над исправительными центрами, колониями и СИЗО;



4) запрет на полеты касается мест аварий и катастроф, зон полицейских, антитеррористических и специальных операций и зон; в этом же пункте - "полеты не выполняются в зонах, определенных для обеспечения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана".



5) центральные улицы городов, поселков городского типа и сел, железные дороги государственного и регионального значения и линии электропередачи можно пересекать, но не летать над ними.



6) В документе также указывается без уточнения о запрете полетов над "другими важными государственными и потенциально опасными объектами".

Над указанными объектами можно летать только при условии разрешения от соответствующего ведомства, собственника, администрации и тому подобное.

Документ также определяет максимальную скорость полета -160 км/ч, высоту -50 м, расстояние от пилота не более 500 м. И определено расстояние до посторонних лиц: не ближе 30 метров, для лиц до 12 лет — не ближе 50 метров, для групп свыше 12 человек — не ближе 150 метров.

Чьи дворцы снимали с воздуха

Если с зоной ООС на Донбассе или местами проведения спецопераций полиции или СБУ все примерно понятно - то пункт №4, в котором идет речь о запрете полетов над "зоной безопасности" VIP-персон, вызвал вполне однозначное толкование.

"Ну, вы же тоже уже всё поняли? Все эти дворцы этой политической кодлы снимать нельзя. Все эти сотни гектаров лесов, полей и водоемов, окружённые заборами и госохраной снимать нельзя. Все эти яхты, самолеты-вертолеты, шикарные гулянки на пленэре, квартиры в элитных домах для потомства и любовниц снимать нельзя.

Ведь всё это - важные государственные объекты, демонстрация которых простому люду, действительно, очень даже угрожает безопасности. Не национальной, правда. А вполне себе конкретно-личной - тех самых свиных рыл, с которых сдувает пыль государственная охрана", - пишет общественный деятель Никита Потураев.

"Страна" решила вспомнить, поместья каких украинских чиновников за последние годы снимали с помощью беспилотников. Разумеется, не все они обязательно находились под государственной охраной. Однако, как показывает практика, ее могут выделить в любое время - в Украине это вопрос политических симпатий и необходимых денежных инвестиций.

В 2015 году народный депутат Игорь Луценко опубликовал снятое с дрона видео особняка президента Украины Петра Порошенко, который находится в селе Козин Обуховского района Киевской области.

Территория вокруг дома обнесена высоким забором. На видео видно, что на большом участке находится роскошный дом, несколько более мелких строений, парк и церковь.

В сентябре 2017 года журналисты-расследователи программы "Схемы" показали фото с дрона элитного коттеджа, который арендует министр инфраструктуры Владимир Омелян с семьей. Дом находится в элитном поселке Иванковичи под Киевом.

Журналисты сообщили, что дом оформлен на племянницу жены министра, родители которой имеют значительно больший дом в этом же коттеджном городке. Сама племянница живет за границей.

В июле 2016 года активисты показали в сети дом главного радикала Олега Ляшко, который он, согласно декларации, арендовал за 5 тысяч гривен в месяц. Сначала они хотели зайти на территорию и посмотреть на дом сами, но двери в высоком заборе им никто не открыл. Тогда активисты запустили дрон.

В ноябре 2015 года активисты "Автомайдана" сняли сверху имение мэра Киева Виталия Кличко в селе Лютеж. На территории поместья обнаружилась вилла, домик для охранников, причал для яхт и собственный пляж.

Активисты решили лично подъехать к имению, однако их не пустили охранники. Они сказали, что это не имение Кличко, а дом отдыха "Октябренок", в который можно попасть только по путевкам.

Активисты выяснили, что официально особняк оформлен на жену Виталия Кличко Наталью Егорову. В сведениях из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество указано, что Егорова приобрела дом отдыха по адресу село Лютеж, ул.Приморская, 128.

В ноябре 2017 года в сети появилось видео особняка, который принадлежит другу и советнику президента Порошенко, владельцу ПАО "Мироновский хлебопродукт" и ТМ "Наша Ряба" Юрия Косюка. Он находится в селе Хотов под Киевом, практически впритык к парку Феофания. Журналист Максим Опанасенко, опубликовавший видео, пишет, что имение находится на территории археологического памятника, а построили его всего за год.

В июне 2017 года в сети показали дом старшего следователя по особо важным делам Департамента специальных расследований Юрия Кривобока. Дом расположен на 6 земельных участках, которые находятся в собственности Кривобока. Общая площадь земли – 86 соток. Площадь дома – 1827 квадратных метров.

Всего у семьи следователя насчитали в собственности 4 элитных дома площадью 2741 кв. м, 4 квартиры площадью 367 м кв, 62 гектара земли по всей Украине и доход в размере 182 миллиона гривен.

В июле 2015 года активисты сняли на видео трехэтажный дом, принадлежащий "бриллиантовому" заместителю прокурора Киевской области Александру Корнийцу.

Он известен тем, что при обыске силовики нашли бриллианты – это произошло именно в этом доме. После серии обысков у него и других прокуроров, обвиняемых во взяточничестве, их начали называть "бриллиантовыми прокурорами".

На территории имения находится дом с гаражом, сад и небольшое озеро.

В 2015 году активисты Автомайдана с помощью беспилотника сняли роскошные особняки на Трухановом острове. Кроме домов, в рекреационной зоне были засняты теннисные корты, бассейны и другие постройки.







"Теперь почти весь Киев под запретом"

"Если бы Государственная авиационная служба Украины писала правила использования ноутбуков, то уверен, что на них нельзя было бы писать тексты, в которых говорится о коррупции", - иронизирует над правилами волонтер Маси Найем.

Он рассказал, что 28 февраля 2018 года создали рабочую группу, целью которой была работа над концепцией интеграции беспилотников в систему использования воздушного пространства.

Эту концепцию приняли 10 апреля, однако 6 июня Украэродвижение и Госавиаслужба ввели указанные выше временные правила, а не то, что обсуждалось раньше.

Найем заявил, что как юрист обжалует эти правила по заказу всеукраинской федерации владельцев беспилотников.

Он также сделал детальный анализ правил, из которого следует еще и то, что при первом требовании правоохранителей владелец должен отдать беспилотник для экспертизы отснятого материала.

Волонтер Юрий Касьянов заявил, что новые правила ставят крест на разработке украинских беспилотников - их попросту невозможно будет нормально испытывать.

"Разработку и производство серьёзных дронов, в том числе военного назначения, в Украине сделали бессмысленным. А испытания и применение - поставили вне закона.

Госавиаслужба ввела в действие новый Временный порядок использования воздушного пространства. Дроны весом меньше 2 кг теперь не могут летать выше 50 метров, вблизи людей, над дорогами, строениями, и тд - перечень ограничений очень обширный. А более тяжёлые беспилотники вообще нельзя поднимать в воздух без уведомления соответствующих служб за 10 дней до полетов.

Да, необходимо навести порядок в использовании воздушного пространства. Да, дроны, и особенно тяжёлые, представляют опасность и для воздушных судов, и для людей, строений, транспорта, коммуникаций на земле. И да - дроны очень опасны в преступных руках.

Но где полигоны, полётные зоны для испытания дронов?.. Где увидеть хоть наименьшие усилия по легализации беспилотников - для использования в бизнесе, в медицине, в спасательных работах?..

Запретить, конечно, проще простого. Но что прикажете делать с целой новой индустрией, которая появилась в стране за годы войны?"

"Зарегулировали так, что похоже на бред", - пишет журналист Василий Апасов.

"Я категорически за запреты полетов у аэропортов и над стратегическими объектами. ... А вот запреты летать над дорогами, вдоль ЛЭП, над любыми нас пунктами и так далее - бред. Разрешения брать - бред", - считает Апасов.

Журналист Ирина Крамаренко говорит, что после новых правил под запрет попала почти вся столица.

"Украина настолько прекрасна и любима! 70 тысяч рек и 40 тысяч озёр поражают своей красотой. Хочется снимать и делиться этими кадрами. Особенно, с высоты птичьего полёта. Но теперь красоту нельзя снять с квадрокоптера! Новые ограничения очень жёсткие. Почти вся территория Киева под запретом. Хорошо, что закон пока разрешает хранить дроны дома. Идиотизм, как по мне".

Впрочем, нашлись у идеи и сторонники. Винницкий профессор Зорий Файн хвалит идею Госавиаслужбы:

"Ну вот, только собирался поснимать Винницу с высоты, как ввели ограничения. В принципе - это правильно - во всём цивилизованном мире нужно брать разрешение. Вот теперь и у нас".

Журналист Антон Подлуцкий считает, что новые правила выполняться не будут.

"Никто эти нормы выполнять не будет, и за невыполнение особо никто преследовать не будет. Очередной знак "парковка запрещена", под которым напарковано моторов".