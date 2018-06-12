Киев подал в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма и расовой дискриминации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня - День России - для подачи Меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Представление Меморандума по делу против России - важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность.

Весь мир убеждает Россию признать неправомерность своих действий и убраться с оккупированных районов Донбасса и Крыма.

Пока же Россия и дальше упорно врет, что это не они оккупировали украинские земли, привезли Бук, которым сбили МН-17, завезли Грады, которыми обстреляли мирных жителей Мариуполя, Краматорска и Авдеевки и блокпост в Волновахе. Должностные лица РФ упорно лгут, что не вербовали террористов, которые совершали взрывы в Одессе, Харькове и Киеве. Врут и о том, что не выживают украинцев и крымских татар из Крыма, дискриминируя их в условиях оккупации.

Преодолеть эту ложь можно только правдой и доказательствами. Для этого нам нужна позиция Международного Суда ООН, который предоставит надлежащую оценку действиям РФ и не оставит им возможности прятаться от ответственности за очередными манипуляциями и криками "это не мы" и "нас там нет".

Меморандум содержит чрезвычайное, как для практики Суда, количество доказательств. Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должна понести за это ответственность. Впереди еще много работы по доведению правды, но правда на нашей стороне и поэтому мы будем ее отстаивать и защищать всеми надлежащими средствами", - говорится в сообщении на странице Петра Порошенко.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко назвал сроки своей мечты о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз.

Также мы сообщали, что Порошенко за май получил чуть больше 1000 долларов зарплаты.