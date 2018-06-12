В Китае интернет-пользователи запустили флешмоб, определяющий стройность челоека по его способности дотянуться рукой до пупка через спину. В частности, подобными фотографиями переполнена китайская соцсеть Weibo.

Молодые люди массово публикуют снимки с хэштегом #反手摸到肚脐身材好 или #Backhand #bellybuttom, дабы доказать, что у них нет никаких проблем с лишним весом. Хэштег флешмоба дословно расшифровывается как "достань до своего пупка через спину, чтобы показать, что у тебя хорошая фигура".

Идея теста такова: если у тебя получается достать до собственного пупка рукой через спину, то ты худой.

Однако, как стало понятно позднее, наличие худобы вовсе не обязательно для успешного прохождения "теста" на фото.

Сообщается, что увлекательный флешмоб создал некий "американский исследователь".

Фото: Weibo

Фото: Weibo

Фото: Weibo

Фото: Weibo

Фото: Weibo

Фото: Weibo

Фото: Weibo

Как сообщала "Страна", ранее Китай запустил новый флешмоб с поеданием льда.

Также "Страна" писала, что в Японии запустили флешмоб по вытягиванию котов. Коты не в восторге.