Племянница министра юстиции Павла Петренко 22-летняя Божена Кличук, которая в 2018 году закончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана, скупила элитной недвижимости на 6 млн гривен. Об этом сообщается в программе "Наші гроші".

Журналисты выяснили, что в 2015-2016 годах Кличук приобрела апартаменты в 85 квадратных метров в киевском ЖК "Панорама" на Евгения Коновальца, 44А за сумму около 3,5 млн гривен, а также двухкомнатную квартиру на 65 квадратов в доме по улице Евгения Коновальца, 36-В, ориентировочной стоимостью – 2,5 миллиона гривен.

Кроме того, в сентябре 2016-го, студентка также приобрела новый автомобиль Lexus NX200, который в автосалоне стоит более миллиона гривен.

Мать девушки преподает в Черновицком национальном университете имени Федьковича, а отец - врач. Поэтому официальные совокупные доходы родителей за последние два с половиной года не позволили бы приобрести девушке элитные квартиры и авто.

Примечательно, что собственных доходов на подобные приобретения у нее не было. К тому времени она была студенткой и работала младшим экономистом и помощником бухгалтера.

Видео: BIHUS info

Авторы программы сообщают, что мать Божены утверждает: имущество дочери досталось в наследство от дедушки, а также озвучила версию о подарке бабушки и помощь от дяди-предпринимателя по отцовской линии - Романа Кличука.

Роман Кличук в комментарии программе сообщил, что помогает племяннице финансово с обучением и путешествиями, но не суммами, которых хватило бы на недвижимость и авто.

По словам самой племянницы Петренко, ей помогала вся семья.

Министр юстиции Павел Петренко опроверг свое участие в приобретениях Кличук, но подтвердил, что в мае был на совместном отдыхе с ней в Турции и оплатил его. В декларации министра указано, что он не имеет собственного жилья, обладает 11-летним Volkswagen Golf, но пользуется арендованной Toyota.

Напомним, в начале мая Петренко оказался в центре скандала. Журналистам удалось снять его отдых на вилле Royal beach в отеле Maxx Royal Kemer Resort. Оказалось, что Royal Beach Villa с четырьмя спальнями, которую можно снять минимум на четверо суток и обойдется она в €12 тысяч, или около 380 тысяч гривен по курсу НБУ на 02.05.2018 года.

Однако сам министр заявил, что на космически дорогой вилле не отдыхал: "Остановились в номере с выходом к бассейну, что подтверждается ваучером, фото которого добавляю", – написал Петренко и приложил пример расчета стоимости отеля. Но ваучер почему-то был датирован будущим временем - в документе были указаны даты 20-24 мая, тогда как в Турции министра видели в начале месяца. Впрочем этот казус с "ваучером из будущего" министр не стал объяснять.