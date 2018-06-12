Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против Северной Кореи останутся в силе, несмотря на успех саммита в Сингапуре.

Об этом пишет Financial Times.

"Пока санкции останутся в силе", - отметил Трамп на пресс-конференции по итогам саммита. Глава Белого Дома не уточнил, при каких условиях ограничения могут быть сняты с Пхеньяна.

Стоит отметь, что соглашение с Северной Кореей в настоящее время не предусматривает удаления 28 500 американских войск, дислоцированных в Южной Корее.

По словам Трампа, Ким Чен Ын рассказал ему, что Северная Корея сейчас уничтожает "крупный полигон для испытания ракетных двигателей", но это не было отражено в декларации, а "договорено уже после подписания".

Как сообщала "Страна", главным итогом общения Трампа с Кимом стали гарантии безопасности от США в обмен на отказ от ядерного оружия Северной Кореей.

Также напомним, что по ее итогам саммита в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение, подтверждающее прогресс в переговорах и приверженность к продолжению процесса.