Прибытие миссии Международного валютного фонда в Украину зависит от пересмотра цен на газ для населения и согласования дефицита госбюджета.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что те вопросы, которые еще не решены - взаимосвязаны, поэтому для приезда миссии МВФ нам необходимо пересмотреть рынок газа и провести переговоры с Минфином по сбалансированию бюджета", - заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

В Нацбанке до этого сообщали, что Украина может получить пятый транш от Международного валютного фонда уже этой осенью.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, что будет с переговорами Украины и МВФ после отставки Данилюка.

Как сообщала "Страна", в начале июня Владимир Гройсман заявил, что требование МВФ повысить цену на газ для населения еще актуально.