Дорожный инцидент произошел сегодня в Киеве возле станции метро "Левобережная". Водитель грузовика, на который был погружен экскаватор задел путепровод. Об этом говорится на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Фото: facebook.com

"Тот случай, когда размер имеет значение. Киев. Станция метро "Левобережная. 18.08.2018", - говорится в сообщении.

Судя по опубликованным в соцсети фото, в результате ДТП повреждения получил экскаватор, у которого частично смяло кабину.

Информации о пострадавших пока не поступало.

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