Защитник сборной Австралии по футболу Джош Рисдон рассказал, что ему пришлось отложить медовый месяц ради участия в чемпионате мира - 2018, который состоится в России с 14 июня по 15 июля.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам игрока, жена его полностью поддержала в этом решении.

"Перед свадьбой мы уже знали, что нас ждет, поэтому пришлось отложить медовый месяц. Если есть что-то важнее его, так это чемпионат мира. Моя жена полностью поддержала меня, понимает, ради чего я пожертвовал медовым месяцем. После турнира мы проведем с ней вместе пару недель", - сказал игрок.

25-летний Рисдон выступает за национальную команду с 2015 года.

На групповом этапе чемпионата мира - 2018 сборная Австралии сыграет с командами Франции, Дании и Перу.

Как сообщала "Страна", британский арбитр едет на ЧМ-2018 в Россию на велосипеде.