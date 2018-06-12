Директор НАБУ Артем Сытник выразил надежду, что третий аудитор для проведения аудита деятельности НАБУ будет определен в ближайшее время. Такое заявление он сделал во время брифинга во Львове, передает Укринформ.

"Я считаю неправильным, что мы уже работаем третий год, и ни разу не проводился аудит. Мы неоднократно говорили о том, что аудита не боимся, мы открыты, прозрачны, приходите, что нужно - покажем, предъявим, делайте свои выводы. Я думаю, что третий аудитор появится в ближайшее время, и начнется эта процедура", - сказал Сытник.

Он напомнил, что НАБУ, "не имея возможности получить государственный аудит", обратилось к международным партнерам, чтобы была проведена независимая оценка работы этого антикоррупционного ведомства. Сытник также напомнил, что эта комиссия внешнего контроля НАБУ по результатам внешнего оценивания предоставила ведомству 47 рекомендаций, как улучшить и оптимизировать роботу НАБУ.

"Этот аудит продолжался 4 месяца, этот аудит был достаточно глубокий. Я думаю, что быстрее (госаудит - Прим. Ред.) не будет (проведен - Прим. Ред.), где-то до полугода. Единственное, на что мы рассчитываем, - что этот аудит будет независимым, а выводы этого аудита - негативные или положительные - будут иметь доверие и общества, и международных партнеров", - отметил Сытник.

Напомним, 7 июня 2018 года Верховная Рада избрала украинского правоведа-международника, заслуженного юриста Украины, Чрезвычайного и Полномочного посла Украины, доктора юридических наук профессора Владимира Василенко своим представителем в члены комиссии независимой внешней оценки (аудита) деятельности НАБУ.

Третьего представителя в эту комиссию должен определить президент Украины Петр Порошенко.

Ранее "Страна" писала о том, что глава НАБУ считает, что Антикоррупционный суд можно создать за полгода.

Также мы сообщали, что Сытник опроверг информацию о подготовке подозрения по Сергею Лещенко.