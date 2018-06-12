Глава КНДР Ким Чен Ын одержал верх во время рукопожатия с Дональдом Трампом на саммите в Сингапуре.

Об этом заявил эксперт по языку тела Пол Боросс, сообщает Sky News.

По его мнению, президент США пытался показать, что он является лидером в этой паре, однако настоящим хозяином ситуации был глава Северной Кореи.

Дональд Трамп несколько раз похлопал по руке Ким Чен Ына во время и после их рукопожатия.

"Трамп таким образом пытался взять на себя контроль, такой жест показатель контроля. Поэтому он сделал столько похлопываний по руке оппонента, сколько мог. Это очень интересно, поскольку не всегда показывает человека, который руководит. А является характерной чертой того человека, который отчаянно хочет быть главным", - пояснил эксперт.

Он отметил, что при этом Ким Чен Ын просто стоял и не реагировал на эти похлопывания. Это дало повод считать, что именно северокорейский лидер контролировал ситуацию.

Фото: news.sky.com

Кроме этого, эксперт вспомнил и поведение Трампа на встречах с другими лидерами. Президент США пожимая руку, притягивал партнера к себе, что также является проявлением доминирования. Но Ким Чен Ын не позволил провести такой трюк с собой. Он просто очень близко подошел к своему визави.

Пол Боросс утверждает, что Ким Чен Ын на переговорах чувствовал себя гораздо увереннее Трампа и контролировал все пространство. В качестве подтверждающего примера эксперт приводит тот факт, что Ким Чен Ын спокойно выдержал предложенный ему темп прогулки, в то время как Трамп, нервно перебирал пальцами и проявлял определенную нетерпеливость.



Также эксперт считает, что подошву на обуви лидера КНДР незаметно увеличили, чтобы тот не выглядел очень уж низкорослым по сравнению с Трампом (рост Кима Чен Ына - 1,70 метра, Трамп выше на 21 сантиметр).

Напомним, что ранее Порошенко рассказал, что почувствовал при рукопожатии с Трампом.

Как сообщала "Страна", в Кремле рассказали про первое рукопожатие Путина и Трампа.