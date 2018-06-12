Национальный банк объявил тендер на закупку автоматизированной системы уничтожения ветхих банкнот за 372,950 тысяч евро. Об этом сообщают "Украинские новости".

В тендерной документации ведомства на сайте ProZorro говорится про автоматизированную систему уничтожения ветхих банкнот (в режиме оff-line). Код ДК 021:2015:42990000-2 "Машины специального назначения разные".

С учетом монтажа и наладки, ожидаемая стоимость закупки составит 372 950 евро.

Период уточнений установлен до 6 июля, период обжалования условий - 12 июля.

Конечный срок подачи заявок - 16 июля 2018 года, а начало аукциона - 21 августа 2018 года.

Место поставки товара: Киев, ул. Пуховская, 7 А.

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