Глава КНДР Ким Чен Ын дал согласие уничтожить крупный полигон, на котором проводились испытания ракетных двигателей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Интерфакс.

"Председатель Ким сказал мне, что Северная Корея уже уничтожает крупный полигон по испытанию ракетных двигателей", - сказал президент США.

Этот пункт не был отмечен в совместном документе, подписанном Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.

Лидер США пояснил, что этот вопрос был согласован после того, как документ был подписан.

Напомним, сегодня рано утром на сингапурском острове Сентоса состоялась историческая встреча лидеров США и КНДР, перед которой Трамп и Чен Ын пожали друг другу руки.

Ранее "Страна" писала о том, что стало известно, что именно подписали Трамп и Ким Чен Ын.

Также мы сообщали, что Трамп, после подписания документа, рассыпался в комплиментах Ким Чен Ыну.