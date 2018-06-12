Во вторник, 12 июня, в Харькове неизвестный сообщил о заминировании пяти бизнес-центров. Такие сообщения поступают уже восьмой день подряд.

Об этом сообщает полиция Харькова.

Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию около 10:30.

Аноним предупредил, что заминированы помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Они осматривают помещения.

Информация внесена в журнал Единого учета правонарушений.

Начиная с 5 июня в правоохранительные органы ежедневно поступают сообщения о минировании этих 5 бизнес-центров в Харькове. Ни одно сообщение не подтвердилось. Кто именно сообщает о минировании, также неизвестно.

Как сообщала "Страна", 5 июня в Харькове также проверяли информацию о заминировании сразу пяти бизнес-центров. Информация о взрывчатке не подтвердилась.