Украинская теннисистка и пятая ракетка мирового рейтинга Элина Свитолина рассказала, что ее доходы от рекламы приближаются к доходам от призовых.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Приближаются ли доходы от спонсоров к призовым за год? Да, они приближаются. Я, если честно, сильно на этом не зацикливаюсь, потому что для меня самое важное - мои результаты и те титулы, которые я хочу и стремлюсь выиграть", - сказала Свитолина.

Отметим, что за 2017 год Свитолина заработала рекордные для себя 3 263 316 долларов в качестве призовых.

Также теннисистка призналась, что из мировых брендов крупнейшие контракты у нее с компаниями Nike и Wilson.

Как сообщала "Страна", неделю назад украинка выбыла из борьбы в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису. Она еще ни разу не выигрывала турнир серии Большого шлема и объяснила, почему проиграла в этот раз.

Напомним также, что Свитолина рассталась со своим британским женихом-крикетистом.