14 июня в Москве на стадионе "Лужники" торжественно откроется Чемпионат мира по футболу 2018.

Церемония начнется за полчаса до первого матча чемпионата, в котором будут играть Россия и Саудовская Аравия. Игра назначена на 18.00. То есть начала церемонии ждем в 17.30 по киевскому времени.

Организаторы отмечают, что формат церемонии открытия ЧМ в России будет отличаться от привычного. Она будет занимать меньше времени и начнется ближе к началу матча открытия (ранее церемонии начинались приблизительно за два часа до первого матча).

Чемпионат мира будет проходить в течение месяца в 11 городах России, представляющих разные регионы страны. Финал состоится 15 июля в столице РФ на стадионе "Лужники".

В Украине матчи ЧМ 2018 показывает телеканал "Интер".

Кто выступит на открытии ЧМ 2018

Подробностей церемонии открытия организаторы не разглашают, но известно, что на стадионе прозвучит гимн ЧМ-2018, который исполнили известный актер Уилл Смитт, американский певец Никки Джем и албанская певица Эра Истрефи.

Также сообщается, что на церемонии открытия выступят такие артисты, как известный певец из Британии Робби Уильямс и солистка Венской оперы, россиянка Аида Гарифуллина. Она предстанет перед зрителями в образе Жар-птицы, что, по ее словам, будет символизировать исполнение мечты.

По словам Робби Уильямса, открывать чемпионат мира на глазах у 80 тысяч зрителей на стадионе и миллионов любителей футболапо всему миру – это исполнение детской мечты.

Участником церемонии также станет знаменитый бразильский футболист, двукратный чемпион мира Роналдо. Он считает, что матч открытия ЧМ всегда очень символичен: "В этот момент ты понимаешь: неважно, игрок ты или болельщик, но то, чего ты ждал целых четыре года, наконец-то наступило".

Автором концепции шоу стал Феликс Михайлов - популярный постановщик спортивных мероприятий и телевизионных шоу. Соавтором церемонии в роли режиссера выступил известный российский фигурист Илья Авербух.

Гости открытия ЧМ 2018

На церемонию открытия в столицу России приедут лидеры пятнадцати стран (как минимум две из них частично признаны в мире). Об этом рассказал спикер президента Дмитрий Песков.

Среди гостей, которые посетят открытие, - лидеры Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдавии, Панамы, Парагвая, Руанды, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии.

Ранее мэр российской столицы предлагал сделать выходной для москвичей в честь открытия ЧМ 2018. С такой просьбой Собянин обратился к частным работодателям. Также он рекомендовал автомобилистам в этот день вместо машин пользоваться общественным транспортом.

Также на матче будет присутствовать президент РФ Владимир Путин. Однако его участие в церемонии не планируется. Он "просто придет послушать музыку", говорят организаторы.

Попасть на церемонию открытия можно будет только по специальным пригласительным. А для "простых зрителей" на 12 июня организовали концерт на Манежной площади, где выступят популярные исполнители.