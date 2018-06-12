В Межгорском районе Закарпатья женщина из ревности убила мужчину топором. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

В воскресенье, 10 июня, в 23:58 на линию "102" поступило сообщение из села Верхний Студеный Межгорского района об обнаружении на обочине дороги тела местного жителя.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которой объяснили, что мужчину у своего дома обнаружила 27-летняя женщина. Тело имело явные признаки насильственной смерти, его направили на экспертизу", - рассказали в полиции.

Фото: zk.npu.gov.ua

Женщина, которая обнаружила тело, рассказала полиции, что потерпевшим является ее 29-летний односельчанин. Однако следователи установили, что погибший - 32-летний житель Сколевского района Львовской области. Специалисты кинологического центра ГУНП нашли и орудие убийства - топор. Также вскоре было установлено, что мужчину на почве ревности убила 27-летняя женщина, которая якобы и обнаружила тело.

Задержанной сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК. Злоумышленнице грозит от семи до пятнадцати лет заключения. Следствие по делу продолжается.

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