Украинцам упростили перевод иностранной валюты
Нацбанк разрешил банкам и их клиентам использовать коммуникационные технологии Paperless (электронный документооборот) при переводе иностранной валюты.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Изменения, утвержденные постановлением Правления регулятора, вступают в силу со вторника, 12 июня.
Согласно сообщению, НБУ создает возможности для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширения круга участников этого рынка.
Клиенты банков смогут подавать электронные копии документов, чтобы перевести деньги за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте, а банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов.
Кроме того, регулятор разрешил перевод гривен в иностранную валюту при отправке.
Также человек сможет получить денежный перевод из-за границы в гривневом эквиваленте.
Как сообщала "Страна", Нацбанк может ввести валютные ограничения, если не будет транша МВФ.
Напомним также, что Нацбанк запретил принимать на обмен купюру в 100 российских рублей к ЧМ-2018.