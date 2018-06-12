Нацбанк разрешил банкам и их клиентам использовать коммуникационные технологии Paperless (электронный документооборот) при переводе иностранной валюты.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Изменения, утвержденные постановлением Правления регулятора, вступают в силу со вторника, 12 июня.

Согласно сообщению, НБУ создает возможности для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширения круга участников этого рынка.

Клиенты банков смогут подавать электронные копии документов, чтобы перевести деньги за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте, а банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов.

Кроме того, регулятор разрешил перевод гривен в иностранную валюту при отправке.

Также человек сможет получить денежный перевод из-за границы в гривневом эквиваленте.

Как сообщала "Страна", Нацбанк может ввести валютные ограничения, если не будет транша МВФ.

Напомним также, что Нацбанк запретил принимать на обмен купюру в 100 российских рублей к ЧМ-2018.