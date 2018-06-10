Скандальная певица Лолита Милявская в аннексированом Крыму исполнила песню украинской группы "Океан Эльзы".

Видео с репетиции она обнародовала в своем Instagram. Певица выбрала композицию "Друг".

"Как хорошо устроить репетицию в тихом ялтинском дворике...", - написала она.

Российскую певицу Лолиту 23 апреля 2017 года не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. Из-за посещения Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года. Дочь Лолиты живет в Киеве с бабушкой.

Напомним, что певица Лолита исполнила песню на украинском и русском языке.

Как сообщала "Страна", певица Лолита хочет перевезти дочь из Украины на ПМЖ в Россию.