Известный российский композитор Игорь Крутой (который написал гимн футбольного клуба Шахтер - Прим. Ред.) похудел на 15 килограммов из-за диабета. Об этом сообщает издание "СтарХит".

В 2017 году Крутой перенес операцию и курс реабилитации в Америке. Именно после этого пошли слухи, что у Крутого якобы рак, однако у музыканта вовсе не онкология, а диабет, с которым он живет уже несколько лет.

"Игорь Яковлевич всегда был стройным, но за последнее время похудел еще на 15 килограммов. Конечно, все очень беспокоятся, поддерживают его. Всякие были выдумки по поводу диагноза, но, слава богу, у него никакой не рак. А потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами, которой он тщательно придерживается. Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест! И при всем при этом еще и активно занимается спортом. Любит большой теннис, уважает беговую дорожку и прогулки на свежем воздухе", - рассказали в окружении Крутого.

Российский композитор Игорь Крутой похудел на 15 килограммов Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс-газета

Игорь Крутой вместе с женой Фото: соцсети

В рационе 63-летнего композитора преобладают растительная пища, фрукты и овощи, мясо и рыба, приготовленные на пару.

Крутой отказался от жареного, острого, жирного, а также почти полностью исключил сладкое. Хотя, по словам супруги, раньше он любил побаловать себя вредной пищей.

Как сообщала "Страна", в сети гадают, почему похудел Сурков. Он заявляет, что здоров.

Напомним также, что ученые выяснили, что фруктовый сок не влияет на развитие диабета у людей.