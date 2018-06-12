В Киеве задержали группировку, которая незаконно продавала, а также делала оружие.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Перед операцией полицейские совместно с сотрудниками СБУ провели несколько оперативных закупок, а затем разоблачили мастерскую и изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов.

Правоохранители задокументировали, как двое мужчин продали ППШ, два магазина к нему и 92 патрона за почти 1500 долларов.

Также полицейские провели второй этап контролируемой закупки, когда "оружейники" получили 2500 долларов за пистолет Макарова и "Чезету", оснащенные по 16 патронов каждый.

Во время третьей закупки полицейские задержали злоумышленников и провели обыск в гараже, в котором хранилось огнестрельное оружие.

Были задержаны двое фигурантов за хранение и сбыт огнестрельного оружия.

Следователи Подольского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 2 до 5 лет.

Фото: npu.gov.ua

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