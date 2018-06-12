В Киеве задержали банду, которая наладила производство и сбыт оружия
В Киеве задержали группировку, которая незаконно продавала, а также делала оружие.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Перед операцией полицейские совместно с сотрудниками СБУ провели несколько оперативных закупок, а затем разоблачили мастерскую и изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов.
Правоохранители задокументировали, как двое мужчин продали ППШ, два магазина к нему и 92 патрона за почти 1500 долларов.
Также полицейские провели второй этап контролируемой закупки, когда "оружейники" получили 2500 долларов за пистолет Макарова и "Чезету", оснащенные по 16 патронов каждый.
Во время третьей закупки полицейские задержали злоумышленников и провели обыск в гараже, в котором хранилось огнестрельное оружие.
Были задержаны двое фигурантов за хранение и сбыт огнестрельного оружия.
Следователи Подольского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 2 до 5 лет.
Фото: npu.gov.ua
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