Издание Deutsche Welle извинилось за слова о "гражданской войне" в Украине в своей статье, а редакторы исправили ошибочные формулировки в материале после того, как МИД Украины обратилось в редакцию с требованием исправить текст в соответствии с международным законодательством.

Об этом сообщает англоязычная версия Deutsche Welle.

Напомним, статья вышла 11 июня и была посвящена вчерашней встрече глав МИД стран нормандской четверки в Берлине. В тексте статьи агрессия РФ против Украины называется "гражданской войной".

Редакция DW опубликовала извинения в своем аккаунте в Twitter. "Мы просим прощения за то, что эта статья не соответствовала нашим редакционным стандартам - мы соответственно изменили текст. Спасибо, что привлекли к этому наше внимание", - отметили представители Deutsche Welle.

Фото: dw.com

В исправленной версии статьи вместо "войны" в Украине теперь речь идет о "конфликте на Востоке Украины".

Однако в Twitter-сообщении, опубликованном 12 июня, неправильная формулировка не исправлена. В короткой подписи к указанной статье до сих пор речь идет о "гражданской войне".

Напомним, в МИД Украины требовали от немецкого издания Deutsche Welle исправить определение противостояния на Донбассе, как "гражданская война" в одном из материалов. "Неприемлемо видеть, как DW пишет про "гражданскую войну" в Украине. Это продолжающаяся российская агрессия против Украины. Мы ожидаем разъяснения и исправления статьи в соответствии с международным правом", - сообщала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Как сообщала "Страна", у омбудсмена подсчитали, сколько детей пропали на Донбассе за время конфликта.