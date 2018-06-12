Украинский актер Богдан Бенюк заявил, что "абсолютно" оправдывает ксенофобские высказывания своего партийного лидера Олега Тягнибока.

Об этом Бенюк - активный член ВО Свобода - заявил в эфире 112 канала в интервью журналистке Алесе Бацман.

Она задала ему вопрос о старом видео, на котором Тягнибок называет "нечистью" "москалей и ж...дву". Бацман спросила - не стыдно ли Бенюку за эти слова.

На это актер ответил: "В то время, когда Олег сказал эту фразу, к сожалению, в ней была доля правды. Но мы понимаем, что эти вещи уже прошли, и не нужно все время педалировать эту тему и говорить, что только Олег Тягнибок в этом виноват".

На вопрос, оправдывает ни Бенюк Тягнибока, тот ответил "абсолютно".

А на следующий вопрос о львовской учительнице из партии "Свобода", которая поздравляла Гитлера с днем рождения, актер заявил, что его это "абсолютно не интересует".

Ранее "Страна" писала о том, что во Львове прошел митинг в поддержку учительницы, поздравившей Гитлера. Его организовали сторонники "Свободы".

Напомним, "Правый сектор" в Одессе 2 мая заявил, что Украина не будет "принадлежать ж...дам".