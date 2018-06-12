Во вторник, 12 июня, в "Голосе Украины" опубликовали постановление Верховной Рады об осуждении приговора Московского суда украинскому журналисту Роману Сущенко, которого приговорили к 12 годам заключения.

Об этом сообщает "Голос Украины".

В обращении Верховная Рада выразила протест в связи с приговором. Депутаты заявили, что "приговор Московского городского суда по этому делу базируется на откровенно сфабрикованных обвинениях, фальсификации доказательств и является очередным свидетельством отсутствия правосудия в Российской Федерации и продолжением политически мотивированных преследований граждан Украины".

Верховная Рада требует от Российской Федерации немедленно прекратить целенаправленное нарушение прав и свобод человека, отменить незаконное решение по делу Романа Сущенко и освободить его.

Напомним, что Международная и Европейская федерации журналистов призвали Россию освободить Сущенко.

Как сообщала "Страна", Рада призвала Запад к новым санкциям против России после приговора Сущенко.