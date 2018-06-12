В понедельник, 11 июня, посиделки знакомых в Киеве закончились серьезной дракой. Одного человека госпитализировали. Инцидент произошел на Академгородке, на улице Академика Ефремова.

Об этом сообщил "Информатор".

Поздним вечером четыре мужчины и женщина собрались на пустыре напротив жилого дома. Двое мужчин отправились сдавать "добычу" в пункт приема металлолома. Жена одного из добытчиков осталась в компании двух других малознакомых мужчин.

Возвратившись, супруг застал свою вторую половинку за занятием сексом со своим знакомым.

Это повергло его в гнев и он вместе с "напарником" жестоко избил героя-любовника и его друга.

Одного из пострадавших госпитализировали. У другого мужчины 1979 года рождения сломан нос и множественные гематомы лица.

Несмотря на уговоры врачей, от госпитализации он отказался. Очевидцы рассказывают, что двое драчунов и женщина наблюдали со стороны за избитыми. А, дождавшись приезда "скорой", убежали. Их не удалось задержать. Все участники драки выглядят, как люди без определенного места жительства. Жильцы окрестных домов рассказывают, что часто видят их на пустыре. Иногда они находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве 50-летнего мужчину ранили ножом в живот из-за ревности.

Напомним также, что в столице в окрестностях посольства США мужчина убил свою сожительницу.