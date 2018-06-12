Британский арбитр Мартин Аткинсон (он судил на Евро-2016 матч Украина - ФРГ - Прим. Ред.) добирается на ЧМ-2018 на велосипеде. Он выехал из Стаффордшира, а конечным пунктом веловояжа станет Калининград.

Об этом сообщает "Чемпионат".

Поездку 47-летний арбитр совершит в рамках благотворительной акции Whistle Stop Tour. На момент отъезда было собрано почти $70 тысяч из запланированных $80 тысяч. Они будут разделены между четырьмя благотворительными организациями.

Всего Аткинсон преодолеет 2735 километров. Он проедет через Францию, Бельгию, Нидерланды, Германию и Польшу.

"Это будет большой вызов! Мы готовы преодолеть болевой барьер ради достижения цели. В 2016 году мы объехали все стадионы Премьер-лиги, тогда расстояние составило порядка 1700 км", - заявил Аткинсон.

Также в акции примет участие еще один английский арбитр Джон Мосс.

В Калиниграде сборная Англии 28 июня проведет последний матч группового этапа ЧМ-2018 с командой Бельгии.

Ранее "Страна" публиковала расписание игр, результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.

Фото: google.com.ua

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