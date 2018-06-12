Подписанный главами США и КНДР Дональдом Трампом и Кимом Чен Ыном 12 июня в Сингапуре документ содержит четыре основных пункта.

Об этом сообщает BBC и приводит текст документа.

"Президент Трамп обязался обеспечить гарантии безопасности КНДР, а глава Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе.

Фото: bbc.com

Четыре ключевых пункта из подписанного лидерами США и КНДР документа:

1. Стороны заявляют о готовности к новым отношениям между США и КНДР.

2. США и КНДР объединяют усилия для установления прочного мирного режима на Корейском полуострове.

3. Вновь подтверждая Декларацию от 27 апреля 2018 года, подписанную в Панмунджоне (между лидерами КНДР и Южной Кореи, - Прим. Ред.), КНДР обязуется приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

4. Соединенные Штаты и КНДР обязуются проводить работы по поиску останков военнопленных, включая немедленную репатриацию тех, кого уже идентифицировали.

США в этом же документе обещают предоставить "гарантии безопасности" властям КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия. Также в документе стороны заявляют, что стремятся к "новым отношениям" между США и КНДР.

Кроме этого телеканал Sky News сообщает, что стороны также договорились провести скорейшие переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств.

"США и КНДР обязуются провести последующие переговоры во главе с госсекретарем США Майком Помпео и соответствующим высокопоставленным чиновником из КНДР в ближайшую из возможных дат, чтобы претворить в жизнь итоги саммита США - КНДР", - говорится в тексте документа.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын также обязуются "быстро и честно" выполнять достигнутые на саммите договоренности.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая длилась 48 минут. Основная тема саммита - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряжения в отношениях между государствами. Перед его началом Ким Чен Ын и Дональд Трамп пожали друг другу руки на фоне флагов США и КНДР.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп, после подписания документа, рассыпался в комплиментах Ким Чен Ыну.

Также мы сообщали, что Ким Чен Ын покинул отель в Сингапуре, где проходил саммит с Трампом.