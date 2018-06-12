Количество погибших в результате столкновения баржи и катамарана возле Волгограда на Волге в России увеличилось до 11 человек.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Только что закончилась поисково-спасательные работы. Поднято из воды тело последней пассажирки катамарана. Число погибших при ЧП - 11 человек", - отметили в МЧС.

С родственниками погибших общаются медики и психологи.

Инцидент произошел на Волге возле острова Голодный, в километре от береговой линии. После столкновения катамаран перевернулся.

На борту 12-местного катамарана находились 16 человек. Еще 12 были на барже.

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