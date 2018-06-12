С 1 июля украинские пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, будут получать больше. Причиной повышения стал закон о госбюджете на 2018 год, в котором предусмотрен очередной рост соцстандартов. Об этом сообщает "Сегодня".

Прибавку получат и те, у кого большие пенсии, превышающие 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. Прожиточный минимум с 1 июля также увеличится.

Директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко объяснила, что с 1 июля минимальная пенсия для тех, у кого есть необходимый стаж работы (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин), будет не меньше 1434 гривен в месяц.

Сейчас минимальная пенсия -1373 гривны. То есть повысят ее минимум на 1 гривну (тем, у кого, к примеру, 1433 грн), максимум - на 61 гривну.

По данным Пенсионного фонда минимальную пенсию сейчас получает только 300 тысяч пенсионеров из 11,7 млн (2,6% от всех).

У остальных пенсионеров пенсии станут хотя бы на 1-2 грн выше, за вычетом 89 тысяч социальных пенсионеров, которым платят 30% минпенсии (412 грн), так как у них нет даже минимально необходимого стажа работы для начисления пенсии. Но в связи с повышением минимальной пенсии социальные пенсионеры также получат с июля на 18 гривен больше.

Кроме этого надбавку получит другая категория пенсионеров – те, кто заработал на старость более 10 минимальных пенсий. Таких около 10 тысяч человек.

Им выплачивают на сегодня не более 13 730 грн, даже если их пенсия намного больше, а с 1 июля им начнут платить не более 14 340 грн.

Это означает, что у высокооплачиваемых пенсионеров прибавка составит от 1 до 610 грн. А вот для тех, кто заработал себе пенсию выше 1434 грн, но ниже 13 730 грн, ничего не изменится, за исключением получающих надбавки к пенсии в процентах от прожиточного минимума (ПМ). Например, участники боевых действий имеют доплату к пенсии в размере 25% ПМ, сейчас она равна 343 грн, с 1 июля будет 358 грн (+15 грн).

Кроме этого в 2018 году пенсионеров ждет еще один пересмотр минимальных пенсий. С 1 декабря она составит 1497 грн (+64), так как социальные стандарты должны повыситься еще раз. При этом пропорционально вырастут и социальные пенсии, и доплаты, исчисляемые в процентах от прожиточного минимума. Министр социальной политики Андрей Рева в мае анонсировал, что правительство вскоре планирует повышение пенсионных выплат для тех, кто имеет большой трудовой стаж, но получал небольшую зарплату.

"Выплаты вырастут у трех миллионов пенсионеров, работавших на фермах и в колхозах", - пообещал Рева, но не сообщил, когда и каким способом.

По мнению пенсионных экспертов, самый простой путь - увеличить для этих людей ценность каждого отработанного года, вернув коэффициент 1,35 (сейчас - 1).

По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2018 г. в Украине насчитывалось 11 млн 711 тыс. пенсионеров, а годом ранее - 11 млн 956 тыс. На одного мужчину на заслуженном отдыхе приходится две женщины: 4 млн 366 тыс. пенсионеров у нас мужского пола (37%) и 7 млн 345 тыс. - женского (63%). Эксперты по пенсиям говорят, что снижение числа пенсионеров связано с увеличением пенсионного стажа: пожилые пенсионеры умирают, а многие из тех, кому исполнилось 60 лет, не имеют трудового стажа (а значит права на пенсию) и вынуждены трудиться до 63-65 лет, чтобы заработать стаж.

Как сообщала "Страна", отмена права на досрочный выход украинцев на пенсию названа неконституционной.

Напомним также, что Киев может выплачивать пенсии жителям Донбасса через Красный Крест.