Пользователи соцсетей заподозрили, что премьер Канады Джастин Трюдо носит фальшивые брови. Поводом к этому стало опубликованное в интернете видео, на котором многие усмотрели, что у канадского лидера сползает левая бровь. В Twitter уже появилось немало шуток на эту тему. 

Фото: twitter.com

Кроме того, в Twitter появился микроблог бровей премьера Канады.

Фото: twitter.com

"Чтобы вы знали, это правда. У Джастина Трюдо фальшивые брови, и в основном он о нас очень хорошо заботится. Но @realDonaldTrump (официальный аккаунт президента США. - Прим. Ред.) его сильно запугал, и пот ослабил клей, на котором мы держимся. Не переживайте", - сообщили "брови Трюдо".

В то же время, некоторые пользователи утверждают, что "отваливающаяся" бровь - оптическая иллюзия.

Ранее "Страна" писала о том, что в сети появилось вирусное видео, в котором Пенс копирует действия Трампа.

Также мы сообщали, что появилось видео, как Путин готовил блины и лепил пельмени для лидера Китая.

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