Пользователи соцсетей заподозрили, что премьер Канады Джастин Трюдо носит фальшивые брови. Поводом к этому стало опубликованное в интернете видео, на котором многие усмотрели, что у канадского лидера сползает левая бровь. В Twitter уже появилось немало шуток на эту тему.

Кроме того, в Twitter появился микроблог бровей премьера Канады.

"Чтобы вы знали, это правда. У Джастина Трюдо фальшивые брови, и в основном он о нас очень хорошо заботится. Но @realDonaldTrump (официальный аккаунт президента США. - Прим. Ред.) его сильно запугал, и пот ослабил клей, на котором мы держимся. Не переживайте", - сообщили "брови Трюдо".

В то же время, некоторые пользователи утверждают, что "отваливающаяся" бровь - оптическая иллюзия.

Justin Trudeau is upset because he has found out that Donald Trump is putting up Tariffs on fake eyebrows pic.twitter.com/Nu3HpmTLAx

BREAKING: Canadian Mounties have launched a desperate search for Justin Trudeau's missing eyebrow.



DO NOT approach the eyebrow, which is believed to be searching for a Labatt's and may be armed. pic.twitter.com/vI72kRVscZ