Сегодня в Сингапуре впервые встретились главы двух де-факто враждующих государств - США и Северной Кореи.

Стороны подписали документ, который пока не раскрыт в полном объеме. А сам исторический миг пролетел за 48 минут.

'Alpha male' handshakes when Trump and Kim first met, but body language showed some anxiety https://t.co/FSrMDCVy1r Follow live updates of the #TrumpKimSummit: https://t.co/pwICFlOQCo pic.twitter.com/nauUjqrtVm — Reuters Top News (@Reuters) 12 июня 2018 г.

Для сравнения: первая встреча Трампа с Путиным длилась два часа, а с Петром Порошенко - примерно 10 минут. Впрочем, ни с тем, ни с другим американский президент ничего не подписывал, а просто знакомился.

Здесь же знакомство было подкреплено бумагой из нескольких пунктов.

"Страна" собрала всю информацию о встрече, которая была на грани срыва.

Как потерялась и появилась "великолепная возможность"

Незадолго до свидания с Ким Чем Ином Трамп заявил, что переносит встречу с ним на неопределенное время. В конце мая американский президент сделал заявление, которое, казалось бы, ставит крест на его личном общении коллегой из КНДР.

"Учитывая необычайную злобу и открытую враждебность в ваших последних заявлениях, я считаю, что проводить саммит на данный момент будет нецелесообразно", - говорится в письме президента США, адресованном северокорейскому лидеру.

При этом президент упомянул северокорейскую ядерную проблему.

"Вы говорите о вашем ядерном потенциале, но наш столь внушителен и могуч, что я молю Бога, чтобы (ядерное оружие США - ред.) никогда не пришлось использовать", - говорится в письме.

В то же время, по словам Трампа, между ним и Ким Чен Ыном выстраивался "чудесный диалог", и такой диалог - единственное, что "имеет значение".

"Мир и Северная Корея в особенности потеряли великолепную возможность для долгого мира и великого процветания и богатства. Это упущенная возможность - в самом деле, печальный момент истории", - отметил Трамп.

Однако, как оказалось буквально через две недели, "великолепная возможность" отнюдь не утеряна.

США начали активно готовиться к саммиту в Сингапуре, куда Трамп и улетел, даже не дождавшись окончания саммита "Большой семерки". Расставив, так сказать, свои международные приоритеты на глазах у всего мира.

Причина этих метаний - в достаточно твердой позиции Пхеньяна, который, заявил, что выходит из переговоров, если США и Южная Корея будут одновременно проводить на полуострове военные учения. Они начались уже после встречи лидеров двух Корей, на которой те договорились завершить войну.

Видимо, сохранив лицо "жестким" письмом, Трамп все же решил не сворачивать с пути урегулирования на Корейском полуострове - пути, который сулит американскому президенту статус глобального миротворца с прицелом на Нобелевскую премию мира. Если все получится, он будет первым президентом США, который "закроет" вопрос КНДР - и от таких лавр просто невозможно отказаться.

Но перейдем непосредственно к встрече.

"Мир увидит большие перемены"

Беседа двух лидеров прошла в гостинице Capella на острове Сентоса и продолжалась около 48 минут. После нее переговоры продолжатся уже в расширенном составе. Запланирован рабочий ланч двух лидеров.

Состоится всё это или нет - большой вопрос. Но накануне МИД Сингапура заявлял, что мероприятие могут продлить еще на один день - то есть, вместо запланированного дня Трамп и Ким могут растянуть удовольствие на двое суток.

Перед переговорами президент США и лидер КНДР пожали друг другу руки.

"У нас будет отличная дискуссия. И она будет невероятно успешной. И это для меня честь. У нас будут блестящие отношения", - заявил Трамп.

В свою очередь Ким Чен Ын отметил, что страны преодолели множество препятствий, чтобы провести саммит.

Подробностей встречи не сообщается. Но по ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение, подтверждающее прогресс в переговорах и приверженность к продолжению процесса. Лидеры США и КНДР поблагодарили друг друга за успешный саммит.



По словам президента США, подписанный в Сингапуре документ очень многосторонний. "Мы подписываем очень важный документ. Достаточно всеобъемлющий", - сказал он. "Мы оба очень рады чести подписать этот документ", - добавил президент США.

Trump tells the press the #TrumpKimSummit is "going great. A really fantastic meeting. A lot of progress. Really very positive. I think better than anybody could have expected. Top of the line. Really good." https://t.co/ueGo3mCnTp pic.twitter.com/VqI9dfrzAA — CNN Breaking News (@cnnbrk) 12 июня 2018 г.

Он пообещал начать процесс дальнейшего развития отношений США и КНДР "очень быстро". Трамп добавил, что Вашингтон и Пхеньян "будут впечатлены результатами, которые им удастся достичь". "Отношения США и КНДР будут совершенно отличаться от того, что было до сих пор", - отметил лидер Соединенных Штатов. Он заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон.

Лидер КНДР тоже заявил, что мир увидит большие перемены по итогам исторического саммита. И уехал в свою гостиницу. В свою очередь Трамп, который ранее называл Кима "человеком-ракетой" рассыпался ему в комплиментах.

"Он очень талантливый человек, и очень любит свою страну", - сказал Трамп. Американский президент также отметил, что они "очень гордятся тем, что произошло сегодня".

"Мы много узнали друг о друге и о наших странах. Все наши отношения с Северной Кореей и Корейским полуостровом теперь будут существенно другими", - добавил он.

На вопрос журналистов, идет ли речь о ядерном разоружении КНДР, Дональд Трамп ответил: "Мы начинаем этот процесс очень скоро".

Также Дональд Трамп рассказал, что установил "специальную связь" с Ким Чен Ыном. Кроме того лидер США утвердительно ответил на вопрос о том, пригласит ли он лидера КНДР в Белый дом.

После общения с прессой кортеж президента США покинул остров, где проходила встреча.

Что подписали главы США и КНДР

Позже "Бибиси" сообщила четыре ключевых пункта из подписанного лидерами США и КНДР документа:

1. Стороны заявляют о готовности к новым отношениям между США и КНДР.

2. США и КНДР объединяют усилия для установления прочного мирного режима на Корейском полуострове.

3. Вновь подтверждая Декларацию от 27 апреля 2018 года, подписанную в Панмунджоне (между лидерами КНДР и Южной Кореи, - Прим. Ред.), КНДР обязуется приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

4. Соединенные Штаты и КНДР обязуются проводить работы по поиску останков военнопленных, включая немедленную репатриацию тех, кого уже идентифицировали.

США в этом же документе обещают предоставить "гарантии безопасности" властям КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия. Также в документе стороны заявляют, что стремятся к "новым отношениям" между США и КНДР.

Кроме этого телеканал Sky News сообщает, что стороны также договорились провести скорейшие переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств.

"США и КНДР обязуются провести последующие переговоры во главе с госсекретарем США Майком Помпео и соответствующим высокопоставленным чиновником из КНДР в ближайшую из возможных дат, чтобы претворить в жизнь итоги саммита США - КНДР", - говорится в тексте документа.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын также обязуются "быстро и честно" выполнять достигнутые на саммите договоренности.

Где жили и что ели Ким и Трамп

Гостиница, в которую отбыл Ким Чен Ин - это пятизвездочнй отель St. Regis на курортном остове Сентоза. Самый дорогой номер в ней стоит 12 000 гривень за ночь.

Гостиница, где остановился Ким

Отель Capella, где проводились переговоры, расположен прямо в тропическом лесу и на берегу моря.

Саммит получился коротким, и его участники даже не успели как следует закусить. В меню обеда, которым угощали участников мероприятия, были заявлены блюда с морепродуктами, овощи, свинина и говяжьи ребрышки.

В качестве закуски Дональду Трампу и Ким Чен Ыну предложили коктейль из креветок с салатом из авокадо, а также салат с зеленым манго с медово-лаймовым соусом и кальмарами.

Также глав государств и членов делегаций стран угощали говяжьими ребрышками с картофелем, приготовленной на пару брокколи, свининой с рисом под соусом чили и треской с овощами.

На десерт - тарталетка с темным шоколадом, ванильное мороженое и французский пирог.