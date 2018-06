Сегодня в Сингапуре впервые встретились главы двух де-факто враждующих государств - США и Северной Кореи.

Стороны подписали документ, который пока не раскрыт в полном объеме. А сам исторический миг пролетел за 48 минут.

'Alpha male' handshakes when Trump and Kim first met, but body language showed some anxiety https://t.co/FSrMDCVy1r Follow live updates of the #TrumpKimSummit : https://t.co/pwICFlOQCo pic.twitter.com/nauUjqrtVm

Для сравнения: первая встреча Трампа с Путиным длилась два часа, а с Петром Порошенко - примерно 10 минут. Впрочем, ни с тем, ни с другим американский президент ничего не подписывал, а просто знакомился.

Здесь же знакомство было подкреплено бумагой из нескольких пунктов.

"Страна" собрала всю информацию о встрече, которая была на грани срыва.

Незадолго до свидания с Ким Чем Ином Трамп заявил, что переносит встречу с ним на неопределенное время. В конце мая американский президент сделал заявление, которое, казалось бы, ставит крест на его личном общении коллегой из КНДР.

"Учитывая необычайную злобу и открытую враждебность в ваших последних заявлениях, я считаю, что проводить саммит на данный момент будет нецелесообразно", - говорится в письме президента США, адресованном северокорейскому лидеру.

При этом президент упомянул северокорейскую ядерную проблему.

"Вы говорите о вашем ядерном потенциале, но наш столь внушителен и могуч, что я молю Бога, чтобы (ядерное оружие США - ред.) никогда не пришлось использовать", - говорится в письме.

В то же время, по словам Трампа, между ним и Ким Чен Ыном выстраивался "чудесный диалог", и такой диалог - единственное, что "имеет значение".

"Мир и Северная Корея в особенности потеряли великолепную возможность для долгого мира и великого процветания и богатства. Это упущенная возможность - в самом деле, печальный момент истории", - отметил Трамп.

Однако, как оказалось буквально через две недели, "великолепная возможность" отнюдь не утеряна.

США начали активно готовиться к саммиту в Сингапуре, куда Трамп и улетел, даже не дождавшись окончания саммита "Большой семерки". Расставив, так сказать, свои международные приоритеты на глазах у всего мира.

Причина этих метаний - в достаточно твердой позиции Пхеньяна, который, заявил, что выходит из переговоров, если США и Южная Корея будут одновременно проводить на полуострове военные учения. Они начались уже после встречи лидеров двух Корей, на которой те договорились завершить войну.

Видимо, сохранив лицо "жестким" письмом, Трамп все же решил не сворачивать с пути урегулирования на Корейском полуострове - пути, который сулит американскому президенту статус глобального миротворца с прицелом на Нобелевскую премию мира. Если все получится, он будет первым президентом США, который "закроет" вопрос КНДР - и от таких лавр просто невозможно отказаться.

Но перейдем непосредственно к встрече.

Беседа двух лидеров прошла в гостинице Capella на острове Сентоса и продолжалась около 48 минут. После нее переговоры продолжатся уже в расширенном составе. Запланирован рабочий ланч двух лидеров.

Состоится всё это или нет - большой вопрос. Но накануне МИД Сингапура заявлял, что мероприятие могут продлить еще на один день - то есть, вместо запланированного дня Трамп и Ким могут растянуть удовольствие на двое суток.

Перед переговорами президент США и лидер КНДР пожали друг другу руки.

"У нас будет отличная дискуссия. И она будет невероятно успешной. И это для меня честь. У нас будут блестящие отношения", - заявил Трамп.

В свою очередь Ким Чен Ын отметил, что страны преодолели множество препятствий, чтобы провести саммит.

Подробностей встречи не сообщается. Но по ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение, подтверждающее прогресс в переговорах и приверженность к продолжению процесса. Лидеры США и КНДР поблагодарили друг друга за успешный саммит.



По словам президента США, подписанный в Сингапуре документ очень многосторонний. "Мы подписываем очень важный документ. Достаточно всеобъемлющий", - сказал он. "Мы оба очень рады чести подписать этот документ", - добавил президент США.

Trump tells the press the #TrumpKimSummit is "going great. A really fantastic meeting. A lot of progress. Really very positive. I think better than anybody could have expected. Top of the line. Really good." https://t.co/ueGo3mCnTp pic.twitter.com/VqI9dfrzAA