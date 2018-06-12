НАПК вынесло предписание министру Насалику
НАПК вынесло предписание Министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.
Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook.
Предписание вынесено относительно и.о. директора Украинского научно-исследовательского и проектно-разведывательного института промышленной технологии Антона Чередниченко. Установлено, что и.о. директора института сообщил Минэнергоугля о наличии потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой со своей женой, однако руководитель органа, к полномочиям которого относится увольнение не принял решения по урегулированию конфликта интересов.
Национальное агентство требует принять меры по урегулированию потенциального конфликта интересов.
Фото: facebook.com/NAZKgov
Напомним, что Савченко заявила, что министр энергетики Насалик посещал "ЛДНР" в 2015 году.
Как сообщала "Страна", Насалик заработал почти миллион на процентах вкладов в Ощадбанке.