Президент США Дональд Трамп отозвался о лидере КНДР Ким Чен Ыне, как об "очень талантливом человеке". Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам двусторонней встречи, передает BBC.

"Он очень талантливый человек, и очень любит свою страну", - сказал Трамп.

Американский президент также отметил, что они "очень гордятся тем, что произошло сегодня".

"Мы много узнали друг о друге и о наших странах. Все наши отношения с Северной Кореей и Корейским полуостровом теперь будут существенно другими", - добавил он.

На вопрос журналистов, идет ли речь о ядерном разоружении КНДР, Дональд Трамп ответил: "Мы начинаем этот процесс очень скоро".

Также Дональд Трамп рассказал, что установил "специальную связь" с Ким Чен Ыном.

Кроме того лидер США утвердительно ответил на вопрос о том, пригласит ли он лидера КНДР в Белый дом.

После общения с прессой кортеж президента США покинул остров, где проходила встреча.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи, которая длилась 48 минут. Основной темой саммита было ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряжения в отношениях между государствами.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп и Ким Чен Ын подписали историческое соглашение.

Также мы сообщали, что Ким Чен Ын покинул отель в Сингапуре, где проходил саммит с Трампом.