Wells Fargo вслед за другими крупнейшими банками США запретил использовать свои кредитные карты для покупки криптовалюты. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Запрещая покупку криптовалюты, банк продолжит изучать вопрос по мере развития рынка", - сообщила в электронном письме представитель учреждения Шелли Миллер.

Ранее запреты на покупку цифровых валют ввели другие крупные банки: JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, которые вместе с Wells Fargo составляют так называемую "большую четверку" банков США. Давление на рынок криптовалюты оказывают не только ограничительные меры со стороны финансовых гигантов. Во вторник цена биткоина падала более чем на 6% на сообщениях о взломе южнокорейской криптобиржи.

Ранее "Страна" писала о том, что в США хотят выяснить, кто играет курсом биткоина и других криптовалют.

Также мы сообщали, что Ким Кардашьян и создатель биткоина вместе написали научную статью, которая оказалась набором слов.