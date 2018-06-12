В МИД Украины требуют от Deutsche Welle не называть конфликт на Донбассе гражданской войной
МИД Украины требует от немецкого издания Deutsche Welle исправить определение противостояния на Донбассе, как "гражданская война" в одном из материалов.
Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"Неприемлемо видеть, как DW пишет про "гражданскую войну" в Украине. Это продолжающаяся российская агрессия против Украины. Мы ожидаем разъяснения и исправления статьи в соответствии с международным правом", - написала она.
Фото: twitter.com/Mariana_Betsa
Статья вышла на англоязычной версии Deutsche Welle 11 июня. Она посвящена встрече глав МИД стран нормандской четверки в Берлине.
Фото: twitter.com
Напомним, что ранее "Страна" описала главные итоги встречи нормандской четверки в Берлине.
Как сообщала "Страна", Павел Климкин заявил, что Россия предлагает тотально фейковую миссию на Донбассе.