МИД Украины требует от немецкого издания Deutsche Welle исправить определение противостояния на Донбассе, как "гражданская война" в одном из материалов.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Неприемлемо видеть, как DW пишет про "гражданскую войну" в Украине. Это продолжающаяся российская агрессия против Украины. Мы ожидаем разъяснения и исправления статьи в соответствии с международным правом", - написала она.

Фото: twitter.com/Mariana_Betsa

Статья вышла на англоязычной версии Deutsche Welle 11 июня. Она посвящена встрече глав МИД стран нормандской четверки в Берлине.

Фото: twitter.com

Напомним, что ранее "Страна" описала главные итоги встречи нормандской четверки в Берлине.

Как сообщала "Страна", Павел Климкин заявил, что Россия предлагает тотально фейковую миссию на Донбассе.