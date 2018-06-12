Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул отель Capella на острове Сентоса в Сингапуре, где прошел исторический саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает ТАСС.

Кортеж лидера КНДР направился в сторону гостиницы St. Regis, где остановилась делегация Северной Кореи. Как ожидается, во вторник, 12 июня, Ким Чен Ын должен покинуть Сингапур.

Напомним, личная встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына остоялась сегодня утром и продолжалась около 48 минут. Кроме лидеров двух стран на ней присутствовали переводчики. Перед переговорами президент США и лидер КНДР пожали друг другу руки.

Ранее "Страна" писала о том, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали историческое соглашение.

Также мы сообщали, что на обед Трампу и Ким Чен Ыну подавали ребрышки и французский пирог.