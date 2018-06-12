В Карпатах начался сезон цветения рододендрона, который также в народе называют червоной рутой. Радовать яркими красками "музыкальные" цветы будут три недели.

Об этом сообщает "112 Украина".

Наблюдать цветение обычно можно в начале июня, а пик приходится на середину месяца.

Научное название цветов - Rhododendron, переводится с греческого как дерево-роза. Но в народе оно известно, как "червона рута". По легенде, оно цветет раз в 10 лет в высокогорье Карпат. Если его найдет девушка и подарит своему любимому, он будет всю жизнь любить ее и никогда не предаст.

Напомним, что в Ужгороде раньше срока зацвела самая длинная липовая аллея в Европе.

Как сообщала "Страна", в начале мая в Закарпатской области на окраине Хуста цветение Долины нарциссов в урочище Киреши практически достигло своего пика.