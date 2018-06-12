Индийские астрономы обнаружили в 600 световых годах от нас экзопланету, которая очень быстро вращается вокруг солнцеподобной звезды и год на ней длится всего 19,5 дней.

После этого открытия Индия присоединилась к небольшой группе стран, ученые которых открывали планеты за пределами нашей Солнечной системы, пишет Science Alert.

Сейчас обнаружение экзопланет происходит не так уж редко - астрономы подтвердили существование 3 786 из них. Но подавляющее большинство этих небесных тел были замечены, а затем описаны как планеты космическим телескопом NASA Kepler.

Фото: sciencealert.com

Открытая планета была названа EPIC 211945201b или K2-236b, и она в 27 раз больше, чем Земля. Впервые она была замечена телескопом Kepler, но именно команда индийских ученых подтвердила, что это планета, а не комета или другой астрономический объект.

По данным исследователей из Обсерватории Гурушихара Лаборатории физических исследований в Маунт-Абу, планета вращается вокруг солнцеподобной звезды. Она также примерно в семь раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, а это означает, что температура на ней может составлять около 600 градусов Цельсия. Вероятно, там слишком горячо и сухо, чтобы поддерживать жизнь.

Стоит отметить, что это открытие может помочь ученым понять, каким образом планеты такого размера образуются настолько близко к их звездам-хозяевам. Помимо этого, новая планета показывает, что в Индии сейчас есть технология и экспертные знания для самостоятельного подтверждения экзопланет.

"Очевидно, что когда дело доходит до космоса, неважно, кто проводит исследования. Но получить больше телескопов, которые ищут признаки внеземной жизни или даже будущие дома для человечества, никогда не бывает плохо", - отмечается в статье.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые не исключают существования жизни на двух экзопланетах в системе звезды TRAPPIST-1.

Также мы сообщали, что астрономы нашли экзопланету с хорошими условиями для жизни.