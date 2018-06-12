В американском штате Флориде мужчина взял в заложники и убил четырех детей, двое из которых были его собственными.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Вооруженный мужчина забаррикадировался с детьми в квартире в одном из жилых комплексов города Орландо после того, как его сожительница вызвала полицию, заявив об избиении.

По прибывшим на место происшествия полицейским американец открыл огонь и ранил одного из них. Полицейского, получившего серьезное ранение, госпитализировали.

Затем он заперся в квартире с четырьмя детьми 12, 10 и 7 лет, а также с годовалым младенцем. Полиция оцепила здание.

Спустя сутки четверо детей были обнаружены мертвыми. Сам преступник застрелился в туалете.

Известно, что погибшего звали Гэри Уэйн Линдси. Он отбывал условный срок за ряд преступлений.

Напомним, что в Сумах женщина угрожала отрезать голову 4-х летнему сыну своей подруги.

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